Manovra: dalla famiglia alle banche tutte le misure nella bozza di 137 articoli

(Teleborsa) - Prima casa fuori dal calcolo Isee, taglio dell'Irpef, tassazione agevolata al 15% su straordinari e festivi, aliquota al 5% per gli aumenti salariali nel 2026 per i redditi fino a 28mila euro, e nuova rottamazione. La Manovra 2026 prende forma in unaConfermato il. Il beneficio massimo di 440 euro si raggiunge a 50mila euro e si spalmerà, per effetto dei meccanismi di applicazione dell'imposta, anche sui redditi successivi fino a 200mila euro. Per il 2026 arriva la detassazione di straordinari, festivi e lavoro notturno per i dipendenti con redditi fino a 40mila euro. Su queste voci ("maggiorazioni e indennità" anche se si lavora nel riposo settimanale, o per le "indennità di turno") sarà applicata una flat tax al 15% che sostituisce non solo l'imposizione Irpef ma anche "addizionali regionali e comunali". La manovra prevede anche un tetto a massimo 1.500 euro per lo sconto sulle tasse di cui potrà godere ciascun lavoratore. Sale inoltre da 8 a 10 euro la soglia esentasse dei buoni pasto.Ledal 2026 aumentano di 20 euro al mese, mentre per l'aumento dell'età pensionabile si parte con un mese in più nel 2027, cui si aggiungono altri due mesi nel 2028.Arriva lae avrà tempi di pagamento fino a 9 anni con 54 rate bimestrali di identico importo (di un minimo di 100 euro almeno nella prima bozza).Si accelera sulIl prelievo si riequilibria, scendendo sulla benzina e salendo sul diesel.Laper l'accesso alle prestazioni assistenziali, come l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, sale a 91.500 euro (dagli attuali 52.500). La soglia è inoltre incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Vengono inoltre rideterminate le maggiorazioni previste in base al numero di componenti del nucleo famigliare.Tutte levengono prorogate nel 2026 esattamente come vigenti nel 2025, compreso il bonus mobili e grandi elettrodomestici.Cambia ilche sale fino a 14 anni dei figli. La bozza prevede anche un fondo di 20 milioni per la casa dei genitori separati.Laè incrementata di 500milioni il prossimo anno e quello successivo.Dal 2027 arriva laper i neodiplomati. In materia di "assistenza" si interviene "per gli alunni e gli studenti con disabilità" e sull'istruzione universitaria, stanziando 250 milioni annui in più "a decorrere dal 2026" per "la concessione di borse di studio"., sia per i privati, sia per chi esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici. La norma sopprime la riduzione, introdotta lo scorso anno, della cedolare secca al 21% per uno degli immobili: la cedolare secca resta quindi al 26%. Sale inoltre dal 21% al 26% l'aliquota per chi esercita attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici.Lepotranno ammortizzare al 180% gli investimenti in innovazione e al 220% delle spese per la transizione ecologica che consentono la riduzione dei consumi energetici. Previsto anche ilper le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (Zes). Finanziati, inoltre, i contratti di sviluppo e la "Nuova Sabatini". Infine, ancora una: la nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2026.Secondo la bozza che potrebbe ancora essere passibile di variazioni visto che il confronto è in atto glipotranno liberare nel 2026 le riserve con la legge del 2023 pagando un'imposta ribassata dal 40% al 27,5%; il 33% l'anno successivo. L'Irap dovrebbe salire di 2 punti dal 4,65% al 6,65% fino al 2028. Nel testo anche le Dta che slittano per ulteriori due anni.Ai redditi e proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, ovvero le stablecoin, sarà applicata l'aliquota del 26%. È prevista anche l'istituzione di un "Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa".dal 2026 il tetto attualmente a 525 milioni sale a 610.