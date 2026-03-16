G7 Energia, oggi riunione straordinaria

A margine dei Consigli Energia ed Esteri

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 16 marzo, nuova riunione straordinaria dei ministri dell'Energia del G7 in videoconferenza. Lo fa sapere Bruxelles.



La riunione, presieduta dalla Francia, si svolgerà nel primo pomeriggio nel formato G7 è dedicato al sostegno energetico all'Ucraina, a margine delle riunioni dei ministri Ue dell'Energia e degli Esteri. Al vertice parteciperanno anche i commissari Ue Dan Jorgensen e Marta Kos.



In più occasioni i ministri dell'Energia del G7 hanno affermato la loro disponibilità ad adottare tutte le misure necessarie, in coordinamento con l'Agenzia internazionale per l'Energia (Aie). "Sosteniamo in linea di principio l'attuazione di misure proattive per affrontare la situazione, incluso l'uso di riserve strategiche", hanno dichiarato nel comunicato congiunto diffuso alla riunione di Parigi.



Intanto, meno di una settimana fa, i 32 paesi membri dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) hanno concordato all'unanimità di mettere a disposizione del mercato 400 milioni di barili di petrolio provenienti dalle loro riserve di emergenza per far fronte alle perturbazioni dei mercati petroliferi derivanti dalla guerra in Medio Oriente. La decisione di intraprendere un'azione collettiva di emergenza è stata presa a seguito di una riunione straordinaria, si legge in una nota.



"Le sfide del mercato petrolifero che stiamo affrontando sono di portata senza precedenti, quindi sono molto lieto che i paesi membri dell'IEA abbiano risposto con un'azione collettiva di emergenza di dimensioni senza precedenti - ha dichiarato il Direttore Esecutivo Fatih Birol - I mercati petroliferi sono globali, quindi anche la risposta alle principali perturbazioni deve essere globale. La sicurezza energetica è il mandato fondante dell'IEA e sono lieto che i membri dell'IEA stiano dimostrando una forte solidarietà nell'intraprendere insieme azioni decisive".





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