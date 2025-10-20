Milano 13:33
42.292 +1,28%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:33
9.389 +0,37%
Francoforte 13:32
24.110 +1,17%

Piazza Affari: balza in avanti Danieli

(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale friulana, che avanza bene del 2,59%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Danieli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di impianti siderurgici rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49,87 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 48,92. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 48,33.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
