Piazza Affari: balza in avanti Danieli

(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale friulana
, che avanza bene del 2,59%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Danieli
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di impianti siderurgici
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49,87 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 48,92. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 48,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)