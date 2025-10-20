Milano 13:36
42.295 +1,28%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:36
9.389 +0,37%
Francoforte 13:35
24.112 +1,18%

Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Mediolanum, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della società del risparmio gestito suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,61 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,88. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
