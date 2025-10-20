Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore bancario e assicurativo
, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Mediolanum
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società del risparmio gestito
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,61 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,88. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,43.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)