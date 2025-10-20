Milano 13:36
Piazza Affari: scambi in positivo per OVS
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader dell'abbigliamento in Italia, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che OVS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,72%, rispetto a -0,65% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Le implicazioni tecniche di breve periodo della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 4,345 Euro e supporto visto a quota 4,263. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 4,427.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
