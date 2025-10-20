Plenitude e COESA: nasce WeCER, la nuova energia condivisa per le imprese

(Teleborsa) - Plenitude e COESA
, Energy Service Company (ESCo) italiana con sede a Torino, siglano un accordo per offrire alle aziende un servizio di progettazione e installazione di impianti fotovoltaici
da inserire all’interno della Comunità Energetica Rinnovabile nazionale WeCER, sviluppata da COESA.
Questa collaborazione consente di fornire alle aziende un servizio completo: Plenitude si occupa della progettazione e realizzazione
dell’impianto fotovoltaico attraverso formule contrattuali pensate per rispondere alle diverse esigenze del mercato, quali ad esempio l’Energy Performance Contract (EPC)
e il Power Purchase Agreement (PPA) on-site
, che permettono di accedere all’energia da fonti rinnovabili senza investimento iniziale da parte del cliente. WeCER supporta le aziende
occupandosi dell’accesso agli incentivi
e alla loro ripartizione
, alla rendicontazione e alle richieste di eventuali modifiche
della configurazione presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per tutta la durata della Comunità Energetica, pari a 20 anni
.
Il modello WeCER
supera così la naturale frammentazione territoriale delle piccole comunità locali, aggregando prosumer e consumatori di energia da fonti rinnovabili
su scala nazionale. Questo approccio centralizzato consente una gestione più efficiente
delle singole configurazioni e ottimizza l’accesso agli incentivi
previsti dalla normativa, creando un modello scalabile e replicabile.
"In Plenitude, crediamo che le Comunità Energetiche rappresentino una delle leve strategiche per la decarbonizzazione del tessuto produttivo italiano", ha dichiarato Vincenzo Viganò
, Head of Retail Italian Market di Plenitude, aggiungendo "la collaborazione con COESA va in questa direzione e rappresenta un ulteriore tassello nel nostro percorso verso la transizione energetica, permettendoci di ampliare la nostra offerta di soluzioni integrate e di favorire il consumo di energia da fonti rinnovabili nonché la competitività delle aziende sul mercato nazionale e internazionale".