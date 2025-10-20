Plenitude e COESA: nasce WeCER, la nuova energia condivisa per le imprese

(Teleborsa) -, Energy Service Company (ESCo) italiana con sede a Torino, siglano un accordo perda inserire all’interno della Comunità Energetica Rinnovabile nazionale WeCER, sviluppata da COESA.Questa collaborazione consente di fornire alle aziende un servizio completo:dell’impianto fotovoltaico attraverso formule contrattuali pensate per rispondere alle diverse esigenze del mercato, quali ad esempioe il, che permettono di accedere all’energia da fonti rinnovabili senza investimento iniziale da parte del cliente.occupandosi dell’accesso aglie alla loro, alla rendicontazione e alle richieste di eventualidella configurazione presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)Ilsupera così la naturale frammentazione territoriale delle piccole comunità locali,su scala nazionale. Questo approccio centralizzato consente unadelle singole configurazioni eprevisti dalla normativa, creando un modello scalabile e replicabile."In Plenitude, crediamo che le Comunità Energetiche rappresentino una delle leve strategiche per la decarbonizzazione del tessuto produttivo italiano", ha dichiarato, Head of Retail Italian Market di Plenitude, aggiungendo "la collaborazione con COESA va in questa direzione e rappresenta un ulteriore tassello nel nostro percorso verso la transizione energetica, permettendoci di ampliare la nostra offerta di soluzioni integrate e di favorire il consumo di energia da fonti rinnovabili nonché la competitività delle aziende sul mercato nazionale e internazionale".