Poste Italiane, Barclays alza target price e conferma equal weight

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha aggiornato il suo target price pera 19,20 euro, un aumento del 7% rispetto al precedente obiettivo di prezzo target di 18 euro. L'istituto di credito britannico ha confermato la raccomandazione a "equal weight".I risultati del terzo trimestre, spiega Barclays in un report, "dovrebbero confermare le principali tendenze osservate nel primo semestre, solo con un leggero rallentamento del margine di interesse trimestrale".Il bilancio sarà pubblicato il prossimo 13 novembre: prevediamo che l'utile netto del Gruppo Poste per il terzo trimestre sarà di 578 milioni di euroe l'EBIT di 819 milioni di euro (+4% su base annua), spiegano gli esperti. Poste ha rivisto al rialzo la sua guidance per il 2025 a luglio: non prevediamo modifiche significative, ma le nostre previsioni sono leggermente superiori (utile netto di 2,27 miliardi di euro, rispetto ai 2,2 miliardi di euro della guidance aziendale).Secondo gli analisti di Barclays isu cui si concentrerà la call del terzo trimestre potrebbero essere: rallentamento iniziale del margine di interesse (NII) su base trimestrale, che dovrebbe essere interamente dovuto al refixing obbligazionario di settembre e dovrebbe avere impatti ancora più pronunciati sul quarto trimestre (guidance e consenso lo riflettono già); tendenze di risparmio e investimento per i clienti, impatti dei tassi più bassi sui flussi di gestione patrimoniale/assicurativi e sui ricavi delle divisioni servizi finanziari e assicurativi (prevediamo ancora un trend solido, sebbene i flussi del terzo trimestre potrebbero riflettere la normale stagionalità estiva più debole); possibili aggiornamenti qualitativi sulla partnership strategica con Telecom Italia (TIM); infatti, potrebbeessere troppo presto per Poste per condividere i dati sui vari progetti su cui entrambe stanno lavorando (in attesa anche del rinnovo del Consiglio di Amministrazione ad aprile 2026).