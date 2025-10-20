Milano 12:33
Sabaf, buyback per circa 78 mila euro

Sabaf, buyback per circa 78 mila euro
(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 19 dicembre 2024, Sabaf ha comunicato che, tra il 13 e il 17 ottobre 2025, ha acquistato complessivamente 5.574 azioni ad un prezzo medio unitario di 13,9649 euro per azione e per un controvalore pari a 77.914,33 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 17 ottobre, un totale di 244.557 azioni proprie, pari all'1,928% del capitale sociale.

Intanto, a Piazza Affari, il Produttore di attrezzature domestiche da cucina registra una flessione dell'1,07% rispetto alla vigilia e si attesta a 13,85 euro.

