Sabaf, buyback per circa 78 mila euro

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 19 dicembre 2024, Sabaf
ha comunicato che, tra il 13 e il 17 ottobre 2025, ha acquistato
complessivamente 5.574 azioni
ad un prezzo medio unitario di 13,9649 euro per azione e per un controvalore
pari a 77.914,33 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 17 ottobre, un totale di 244.557 azioni proprie, pari all'1,928% del capitale sociale.
Intanto, a Piazza Affari, il Produttore di attrezzature domestiche da cucina
registra una flessione dell'1,07% rispetto alla vigilia e si attesta a 13,85 euro.