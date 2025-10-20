Sabaf, buyback per circa 78 mila euro

Sabaf

Produttore di attrezzature domestiche da cucina

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 19 dicembre 2024,ha comunicato che, tra il 13 e il 17 ottobre 2025, hacomplessivamentead un prezzo medio unitario di 13,9649 euro per azione e per unpari aA seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 17 ottobre, un totale di 244.557 azioni proprie, pari all'1,928% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, ilregistra una flessione dell'1,07% rispetto alla vigilia e si attesta a 13,85 euro.