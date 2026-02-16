Sabaf, buyback per oltre 60 mila euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf
ha comunicato che, tra il 9 e il 13 febbraio 2026, ha acquistato
complessivamente 4.562 azioni proprie
ad un prezzo medio unitario di 13,4705 euro per azione e per un controvalore
pari a 61.327,50 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 13 febbraio, un totale di 328.308 azioni proprie, pari al 2,588% del capitale sociale.
In Borsa, nel frattempo, discreta la performance del produttore di attrezzature domestiche da cucina
, che si attesta a 13,7 euro, in lieve aumento dell'1,11%.