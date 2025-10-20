Schillaci: "In arrivo 20 mila nuovi infermieri oltre il turnover"

(Teleborsa) - "Gli infermieri sono al centro della manovra
: ne verranno assunti 20 mila in più rispetto
al turnover naturale". È quanto affermato da Orazio Schillaci, ministro della Salute,
in occasione della cerimonia di consegna della Florence Nightingale Medal della Croce Rossa al ministero della Salute.
Il ministro ha sottolineato che, nel rispetto delle disposizioni della legge di bilancio, sarà compito delle Regioni procedere con le assunzioni di infermieri e medici, in base alle proprie capacità finanziarie
. Inoltre, ha concluso che "con il crescere del Fondo Sanitario aumenterà anche per le Regioni la possibilità e la capacità di assumere nuovo personale".