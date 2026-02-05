Usa, richieste di disoccupazione aumentano più delle attese

(Teleborsa) - Salgono più delle attese le richieste di sussidio allanegli. Nella settimana al 31 gennaio i "" sono risultati pari a, in aumento di 22.000 unità rispetto alle 209 mila della settimana precedente, contro le 212 mila unità attese dagli analisti.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 212.250, in aumento di 2.250 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente pari a 206.250. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 17 gennaio, lesi sono attestate a 1.844.000, in aumento di 25.000 unità rispetto al livello rivisto della settimana precedente (1.819.000).