Shopify, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brilla l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che passa di mano con un aumento del 4,02%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shopify
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Shopify
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Shopify
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 166,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 160,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 172.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)