Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

Shopify, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brilla l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che passa di mano con un aumento del 4,02%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shopify evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Shopify rispetto all'indice.


Tecnicamente, Shopify è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 166,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 160,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 172.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
