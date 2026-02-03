Milano 17:35
Si muove in ribasso Shopify a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che soffre con un calo del 10,94%.

Lo scenario su base settimanale di Shopify rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Shopify mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 113 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 127,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 108,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
