Si muove in ribasso Shopify a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che soffre con un calo del 10,94%.
Lo scenario su base settimanale di Shopify
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Shopify
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 113 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 127,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 108,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)