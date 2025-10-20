Milano 16:17
Tamburi, buyback per oltre 1,16 milioni di euro

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 13 al 17 ottobre 2025, complessivamente 138.379 azioni ordinarie (pari allo 0,075% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,4091 euro, per un controvalore di 1.163.648,60 euro.

Al 17 ottobre quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.523.028 azioni proprie, pari all'11,673% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, l'Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 8,59 euro.



