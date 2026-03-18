Piazza Affari: andamento rialzista per Tamburi

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale , che lievita dell'1,98%.



Lo scenario su base settimanale di Tamburi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Tamburi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,143 Euro. Prima resistenza a 8,313. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,037.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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