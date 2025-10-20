TIM, Asati accoglie con favore l’annuncio sulla distribuzione dei dividendi

TIM

(Teleborsa) -, nell'incontro di febbraio 2025 con la comunità finanziaria e nella presentazione dei risultati del secondo trimestre, ha annunciato che prevede di distribuire dividendi agli azionisti dal 2026. ASATI "accoglie con soddisfazione questo annuncio, che indica un importante miglioramento dei risultati della Società e quindi che TIM sta uscendo dalla crisi aziendale". Lo scrive in una nota(Associazione Azionisti Telecom Italia).Per superare la crisi - si legge - TIM ha realizzato "con successo" i piani presentati al mercato, ma ha anche utilizzato il contratto di solidarietà, che grava sui dipendenti fino a dicembre 2026. "Asati si augura che TIM intervenga anche sul contratto di solidarietà".La partecipazione attiva dei piccoli azionisti alle assemblee "è uno dei punti che Asati ritiene molto importanti, per questo chiede di tenere le prossime assemblee in presenza e esprime soddisfazione per la conferma della soglia dello 0,5% del capitale sociale per presentare liste di minoranza, ottenuta nell’assemblea del 24 giugno 2025".Asati conclude sottolineando che "è stata sempre contraria all’aumento della soglia dello 0,5%, che limiterebbe la possibilità di avere un rappresentante dei piccoli azionisti nel CdA".