Turismo organizzato, associazioni: "Su viaggi istruzione regole chiare e revisione bando Consip"

(Teleborsa) - "Aiav Cna, Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet Confcommercio, Fto Confcommercio e Maavi Conflavoro Pmi esprimono apprezzamento per il confronto del 17 ottobre con i ministeri dell'Istruzione e del Merito, del Turismo e delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha confermato la volontà condivisa di garantire alle scuole un quadro operativo stabile e coerente con gli orientamenti Anac e con il principio di risultato previsto dal Codice dei contratti pubblici". È quanto fanno sapere lein una nota.Le associazioni hanno ribadito lariconoscendo la loro natura di amministrazioni sub-centrali (soglia 221mila euro) e l'inquadramento dei corsi e soggiorni linguistici tra i servizi dell'allegato XIV (soglia 750mila euro).È stata presentata una– accanto a quelle già individuate a titolo esemplificativo da Anac (culturali, linguistici e con componente ludica) – comprendenti anche Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) e stage, scambi internazionali, uscite giornaliere, percorsi di educazione civica e viaggi sportivi, così da semplificare la classificazione e la programmazione e garantire coerenza con il Ptof (Piano triennale dell'offerta formativa) di ciascun istituto."È inoltre fondamentale – sottolineano le associazioni – riconoscere che, nel corso dell'anno scolastico, possono emergere nuove esigenze o variazioni rispetto alla pianificazione iniziale: tali scostamenti non devono essere considerati frazionamento artificioso, ma espressione della flessibilità didattica e dell'autonomia scolastica".Le associazioni hanno anche richiesto dialla luce delle molteplici criticità evidenziate. L'impostazione attuale – basata su logiche di business travel e criteri economici non coerenti con il turismo scolastico – rischia infatti di escludere le imprese specializzate, aumentare i costi per famiglie e scuole e compromettere la continuità delle attività formative."Accogliamo positivamente l'impegno interministeriale e il richiamo al principio di risultato, ma servono decisioni rapide e soluzioni sostenibili per non bloccare l'anno scolastico e tutelare il valore educativo dei viaggi e il lavoro delle imprese", dichiarano congiuntamente le associazioni.Leconfermano la piena disponibilità a collaborare, nell'ambito del, alla definizione di linee guida e procedure semplificate che assicurino trasparenza, sicurezza e qualità formativa dei viaggi d'istruzione.