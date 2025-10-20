Valtecne, CdA chiede ampliamento membri e nomina di Luigi Ferrari manager esperto nel MedTech

(Teleborsa) - Valtecne
, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha fatto sapere che il Consiglio di Amministrazione
della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci
per deliberare in merito alle proposte di ampliamento del numero
dei componenti
del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 membri e di nomina di un nuovo consigliere, nonché in merito alla determinazione del compenso da attribuire allo stesso.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la nomina di Luigi Ferrari
, manager con consolidata esperienza e competenze maturate nel settore MedTech. L’Ing. Luigi Ferrari ha guidato per oltre un decennio, in qualità di Amministratore Delegato, LimaCorporate
, azienda globale di dispositivi medici che produce impianti ortopedici - ora parte di Enovis Corporation
, quotata al NYSE- contribuendo in modo decisivo alla sua crescita globale e all’apertura di nuovi mercati internazionali. In precedenza, è stato Presidente della divisione Global Orthopedics di Orthofix Medical
, società quotata al Nasdaq, e ha ricoperto numerosi incarichi di vertice nelle aree commerciali e operative del Gruppo.
La proposta
di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è volta ad accrescere le competenze
all’interno dell’organo amministrativo e a rafforzarne il confronto, mediante l’ingresso in Consiglio dell’Ing. Ferrari, professionista di comprovata esperienza e competenza in materia di strategia aziendale e sviluppo commerciale, con particolare riferimento al settore medicale.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)