Valtecne, CdA chiede ampliamento membri e nomina di Luigi Ferrari manager esperto nel MedTech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha fatto sapere che ildella Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l’per deliberare in merito alle proposte di ampliamento deldeidel Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 membri e di nomina di un nuovo consigliere, nonché in merito alla determinazione del compenso da attribuire allo stesso.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la nomina di, manager con consolidata esperienza e competenze maturate nel settore MedTech. L’Ing. Luigi Ferrari ha guidato per oltre un decennio, in qualità di Amministratore Delegato,, azienda globale di dispositivi medici che produce impianti ortopedici - ora parte di, quotata al NYSE- contribuendo in modo decisivo alla sua crescita globale e all’apertura di nuovi mercati internazionali. In precedenza, è stato Presidente della divisione Global Orthopedics di, società quotata al Nasdaq, e ha ricoperto numerosi incarichi di vertice nelle aree commerciali e operative del Gruppo.Ladi ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è volta ad accrescere leall’interno dell’organo amministrativo e a rafforzarne il confronto, mediante l’ingresso in Consiglio dell’Ing. Ferrari, professionista di comprovata esperienza e competenza in materia di strategia aziendale e sviluppo commerciale, con particolare riferimento al settore medicale.