A New York, forte ascesa per Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Brilla l'azienda globale di media e intrattenimento
, che passa di mano con un aumento del 10,56%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Warner Bros Discovery
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Warner Bros Discovery
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 20,71 USD e primo supporto individuato a 19,68. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)