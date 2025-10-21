Milano 13:24
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 20/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,12%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,9212. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,9253. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9199.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
