Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8678 con area di resistenza individuata a quota 0,8696. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8671.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)