Arterra Bioscience, Banca Profilo alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha confermato la raccomandazione () e incrementato il(a 3,8 euro per azione dai precedenti 3,6 euro) su, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan.Gli analisti hanno sottolineato che nel primo semestre 2025ha registratonel comparto cosmetici attivi, con vendite oltre €2,2 milioni (+15% a/a) e volumi vicini agli 8.000 kg, ai massimi storici. Il miglioramento del mix di prodotto, trainato dalla crescita degli attivi destinati al functional make-up, ha sostenuto anche i. Ilè aumentato del 36% su base annua, spinto dal ritorno dei contributi alla ricerca, saliti al 18% del totale. L’EBITDA ha raggiunto 1,18 milioni (margine ~40%), vicino al massimo storico del 2022, mentre l’ha superato 1 milione, favorito dal regime Patent Box e da un incremento della posizione di cassa netta a €5,7 milioni.Per ilIntegrae SIM prevede ricavi in crescita del 16% a 4,8 milioni e ricavi totali per 6 milioni, con EBITDA a 2,1 milioni (margine 35%) e utile netto a 1,8 milioni (margine 30%)., le vendite cosmetiche dovrebbero aumentare con un CAGR del 16%, spingendo l’EBITDA margin al 39% e l’utile netto oltre 2,5 milioni, con cassa netta superiore a 9 milioni edel 70%.La valutazione DCF aggiornata porta l’(4,1 euro/azione), mentre quella basata sui multipli di mercato a 24 milioni (3,6 euro/azione).