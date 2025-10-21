BPER, Moscato: approdo in Borsa e mercato M&A, tra sfide attuali e nuove opportunità

(Teleborsa) - "Il mercato M&A
, al momento, anche se ha avuto un lieve calo, è sempre quello che va più di moda, con una grande presenza dei private equity
e molte operazioni sia di primario
che di secondario
che di operazioni di add-on
". Lo ha detto a Teleborsa Daniele Moscato, Head of Corporate Finance di BPER Banca
, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
"Il confronto con l'Equity Capital Market
, quindi, è abbastanza impietoso", ha sottolineato Moscato che precisa "Noi veniamo da un anno in cui nei primi dieci mesi ci sono state, mal contate, 15 operazioni. Quest'anno è il primo anno in cui ci sono più delisting
, circa 23, che operazioni sul mercato, per un totale raccolto di 70 milioni
. 70 milioni su 15 operazioni vuol dire una media di 4 o 5 milioni a deal
". Numeri che "non si possono confrontare con il mercato dell'M&A che invece ha dei ritmi
, degli attori
e una competizione
che probabilmente meno risentono del contesto di tassi e macro che ci sono oggi".
Nell'accompagnare le società e gli imprenditori, ha proseguito il manager "ciò che interessa di più è la storia di crescita
, un piano industriale robusto
e un buon management
. Premesso questo, i settori e i verticali che ci interessano di più, probabilmente, sono quelli collegati ai macro trend
, quindi, ad esempio, alla digitalizzazione
e alla transizione energetica
. Ma c'è ancora un certo appeal sul manifatturiero
e il food
, dove premia l'eccellenza del Made in Italy
".
Dal punto di vista dell'imprenditore, "il sogno di andare in borsa rimane sempre". Tuttavia, "guardando gli ultimi due anni è un sogno che non è stato realizzato da molti. A ciò si aggiunge la forte competizione del mercato M&A
che è più efficiente
e spesso offre valutazioni più alte
.
Da tenere in considerazione, peraltro, "la grande incertezza
anche sul fronte macro
e geopolitico
, che influenzano la domanda di IPO da parte degli imprenditori. E gli investitori istituzionali, che sottoscrivono le IPO guardando alla size, ai movimenti geopolitici e alla tipologia di quotazione, sono spesso molto attenti".
Nonostante ciò, "noi di BPER ogni anno rincominciamo l'anno sempre con la fiducia
che tutti gli attori coinvolti possano dare una nuova spinta
e trovare nuove motivazioni
all'IPO". 2Noi, per esempio, - ha concluso Moscato - abbiamo avviato il nostro programma ELITE di Borsa
, un modo per avvicinare gli imprenditori anche a una potenziale quotazione, soprattutto in periodi in cui si collocano poche IPO".