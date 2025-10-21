Carel, Akros avvia copertura con "accumulate"

Carel

FTSE Italia Mid Cap

fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria

Carel Industries

(Teleborsa) - Gli analisti di Akros hanno avviato la copertura sul titolocon giudizio "accumulate". Il target price è stato fissato a 25 euro.Le azioni discambiano al momento con con una variazione percentuale dell'1,10%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 23,6.