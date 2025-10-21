Clima, Lagarde: "Rinnovabili tornino priorità. Necessario favorire investimenti"

(Teleborsa) - La presidente della BCEtorna a mettere il punto sulle, avvertendo che sembrano passate in secondo piano in un contesto radicalmente mutato. E' quanto affermato in un intervento alla Conferenza sul clima organizzata dalla banca centrale norvegese (Norges Bank) a Oslo.ha parlato di unrispetto a qualche anno fa, quando la guerra in Ucraina non aveva ancora deteriorato le relazioni con la Russia. "Stiamo assistendo a unae a una. - ha ricordato la numero uno della BCE - La guerra in Ucraina ha ulteriormente messo in luce ledell'Europa, facendo salire i prezzi del gas dopo l'interruzione delle forniture tramite il gasdotto russo".Lagarde ha ricordato che gli elevati prezzi del gas hanno "delle aziende europee e fatto lievitare le bollette delle famiglie"."Molti paesi si trovano ad affrontare un compromesso sempre più difficiledella politica energetica. Abbiamo bisogno di, perché la realtà geopolitica è cambiata. Abbiamo bisogno di, perché la realtà climatica non è cambiata. E abbiamo bisogno disia alle famiglie che alle imprese"."Soloper raggiungere tutti e tre gli obiettivi", ha sottolineato Lagarde, citando il caso virtuoso della Norvegia e ricordando che Bisogna "" e che la transizione energetica ". "Quanto più rapidamente i decisori politici riusciranno a creare un ambiente in cui tali investimenti possano prosperare, - ha affermato - tanto più facile e meno costosa sarà la transizione".. O rimaniamo con uno status quo insostenibile e costoso, oppure creiamo un ambiente che possa sbloccare gli investimenti necessari per un'energia sostenibile, sicura e accessibile", ha ribadito la Presidente della BCE, aggiungendo "