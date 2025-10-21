Clima, Lagarde: "Rinnovabili tornino priorità. Necessario favorire investimenti"

(Teleborsa) - La presidente della BCE Christine Lagarde
torna a mettere il punto sulle priorità climatiche dell'UE e sull'impiego di energie rinnovabili
, avvertendo che sembrano passate in secondo piano in un contesto radicalmente mutato. E' quanto affermato in un intervento alla Conferenza sul clima organizzata dalla banca centrale norvegese (Norges Bank) a Oslo.Lagarde
ha parlato di un "contesto politico radicalmente cambiato"
rispetto a qualche anno fa, quando la guerra in Ucraina non aveva ancora deteriorato le relazioni con la Russia. "Stiamo assistendo a una crescente negazione della crisi climatica
e a una reazione negativa contro le iniziative green
. - ha ricordato la numero uno della BCE - La guerra in Ucraina ha ulteriormente messo in luce le vulnerabilità strategiche della dipendenza energetica
dell'Europa, facendo salire i prezzi del gas dopo l'interruzione delle forniture tramite il gasdotto russo".
Lagarde ha ricordato che gli elevati prezzi del gas hanno "pesato notevolmente sulla competitività
delle aziende europee e fatto lievitare le bollette delle famiglie".
"Molti paesi si trovano ad affrontare un compromesso sempre più difficile tra tre obiettivi chiave
della politica energetica. Abbiamo bisogno di energia sicura
, perché la realtà geopolitica è cambiata. Abbiamo bisogno di energia sostenibile
, perché la realtà climatica non è cambiata. E abbiamo bisogno di energia accessibile
sia alle famiglie che alle imprese".
"Solo l'energia pulita ha il potenziale
per raggiungere tutti e tre gli obiettivi", ha sottolineato Lagarde, citando il caso virtuoso della Norvegia e ricordando che Bisogna "agire con maggiore decisione
" e che la transizione energetica "richiede un massiccio investimento"
. "Quanto più rapidamente i decisori politici riusciranno a creare un ambiente in cui tali investimenti possano prosperare, - ha affermato - tanto più facile e meno costosa sarà la transizione".
"L'Europa deve decidere
. O rimaniamo con uno status quo insostenibile e costoso, oppure creiamo un ambiente che possa sbloccare gli investimenti necessari per un'energia sostenibile, sicura e accessibile", ha ribadito la Presidente della BCE, aggiungendo "sono fiducioso che l'Europa sceglierà saggiamente"
.