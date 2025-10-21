Coca-Cola, utili e fatturato crescono più delle attese nel 23° trimestre

Coca-Cola

(Teleborsa) -ha annunciato, ma avverte che la domanda di soft drinks risulta ancora debole. Il colosso statunitense ha riportato nel terzo trimestre unattribuibile agli azionisti di, pari aper azione, in aumento rispetto ai 2,85 miliardi di dollari, pari a 66 cent per azione, dell'anno precedente.si è attestato a, risultando ben al di sopra deidi dollari, lievemente al di sopra dei 12,39 miliardi del consensus, mentre la crescita organica del fatturato, che non considera eventuali acquisizioni, si è attestata al 6%. Tornano a crescere anche i volumi, che fanno segnare un +1%, anche se i volumi nei due mercati chiave del Nord America e dell'America Latina sono sostanzialmente invariati.Coca-Cola ha, che indicano une un aumento. Per il 2026, l'azienda prevede un leggero aumento sia del fatturato che degli utili.Le azioni Coca-Cola nel circuito pre-mercato guadagnano circa il 2,7% a 70,35 dollari.