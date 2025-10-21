Dedem, Rizzi: focus su espansione all'estero, presto anche in altri paesi europei

Dedem





(Teleborsa) - Quella in Borsa e alla NextGems è "un'esperienza interessante" e ", ne abbiamo già visti diversi anche appena pubblicati i dati della semestrale, quindi siamo molto soddisfatti". Lo ha detto a Teleborsa, amministratore delegato di, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Abbiamo utilizzato parte della raccolta dell'IPO, proprio come presentato durante la fase di roadshow, per alcunedove operiamo all'interno dei centri commerciali - ha raccontato - Questo ci ha permesso di completare il nostro offering in questo segmento, che sta facendo numeri importanti e che è in forte crescita in Italia e all'estero"."Abbiamo una crescita importante sia nel mondo food che nel mondo leisure - ha detto Rizzi - Il fatto dici permette di rimanere molto competitivi. Il segmento leisure, in particolare negli altri paesi oltre che in Italia, è quello su cui vediamo uno spazio di crescita più importante, proprio perché i centri commerciali hanno bisogno sempre di più di experience all'interno delle loro strutture".L'espansione internazionale è "il nostro focus, è un pezzo assolutamente fondamentale - ha affermato l'amministratore delegato di Dedem - Stiamo rinforzando anche con l'M&A, che abbiamo fatto sicuramente sul territorio spagnolo, vogliamo continuare a crescere in Repubblica Ceca, che è l'ultima arrivata nella famiglia Dedem, e".