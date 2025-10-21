EnVent, Gaudenti: EGM resta tra mercati più dinamici in Europa, più IPO l'anno prossimo





Euronext

(Teleborsa) - "La. Già ci sono elementi di grande interesse, quelli relativi al diritto societario che riguardano gli azionisti di minoranza e anche le diverse soglie di OPA vanno decodificati attentamente, ma tutte volte alla semplificazione per dare una maggiore effettività a queste aziende che sono quotate in diversi segmenti". Lo ha detto a Teleborsa, Managing Partner & CEO di EnVent, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."L'nel nostro mercato, esiste anche in altri mercati - ha sottolineato - Io credo che sia interessante perché è uno strumento in più essenzialmente per dire all'imprenditore: stai valutando diverse opzioni, resti quotato sul segmento senior Euronext Milan o segmento STAR, oppure c'è l'EGM che ha una maggiore flessibilità, costi più contenuti. Perché non considerare anche questo?""Io non sono ottimista di natura, ma sono positivo sul fatto che c'è un'attenzione costante da parte del MEF su questo mercato dei capitali - ha spiegato Gaudenti - L'arrivo dei primi fondi legati all'umbrella fund di CDP, che sono stati autorizzati, e quelli che arriveranno tra fine anno e inizio dell'anno porteranno comunque un vento positivo sul mercato, di cui beneficeranno anche le piccole società. D'altra parte,"."Ci sono delle società molto interessanti industriali e della tradizione manifatturiera italiana, pressoché dimenticate - non tanto sullo STAR - su Euronext Milan. E questo è un peccato. Io quindi penso che questo possa essere un incentivo per gli imprenditori, per gli azionisti, per il top management di queste aziende per considerare questa opportunità. Poi naturalmente, spesso famiglie"."Ci sono delisting che hanno un contenuto meramente finanziario, delisting che hanno invece un progetto industriale alla base - ha detto il CEO di EnVent - Quindi va valutato, onestamente, caso per caso. Piuttosto bisogna chiedersi perché ci sono poche aziende che, nonostante tutto questo che si sta facendo - che non è la soluzione definitiva ai problemi del mercato dei capitali -"."Penso e auspico che. Ma se guardiamo a quello che sta accadendo negli altri mercati, anche quelli federati, Milano resta quello più brillante, sia pure al netto di tutte queste uscite che ci sono state. Più brillante come numeri rispetto a Parigi e Londra, che vive le sue complessità e difficoltà per i motivi che conosciamo. Gli altri mercati federati Euronext, a parte Milano e Parigi, sono sostanzialmente silenti"."È fondamentale la funzione di raccordo tra emittente, mercato dei capitali e quindi investitori. Direi che è un lavoro costante, quotidiano, in cui le aziende hanno bisogno. È, in modo che ci siano quelli che realmente capiscono e sono interessati a quel settore e vogliono approcciarsi a quel business model, quindi fare più un lavoro da sartoria", ha concluso.