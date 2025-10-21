Fivers, Romanelli: la consulenza legale è sempre più strategica anche per le PMI





(Teleborsa) - "Siamo il legal partner di questa edizione e abbiamo aderito perché sostanzialmente il nostro modello di lavorare è un luogo che crea relazioni, che nasce pere che, come il nostro studio legale, vuole porsi come partner di medio lungo periodo delle imprese". Lo ha detto a Teleborsa, partner di Fivers, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Il nostro ruolo èanche per la piccola e media impresa, anche per la microimpresa, perché spesso sono davvero gemme come come infatti suggerisce il titolo della conferenza - ha spiegato - con un alto potenziale di sviluppo, ma non hanno altrettanto strutturate funzioni interne; quindi avere anche dei consulenti che li accompagnano in maniera continuativa può fare la differenza nello strutturare la loro crescita, così come valutare le soluzioni giuridiche da adottare nelle fasi iniziali di qualsiasi idea imprenditoriale può fare la differenza da un punto di vista di efficienza e di tempi nella loro implementazione, perché oggigiorno non basta più avere l'idea, occorre progettualizzarla in maniera efficace e tempestiva"."La compliance è uno dei mezzi per rispondere agli input normativi e regolamentari - ha detto Romanelli - Ma la, dove vengono in gioco vari elementi e vanno tutti curati con la stessa attenzione in una fase iniziale, incluso quello della strategia legale".