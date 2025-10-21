Generalfinance colloca con successo prestito obbligazionario Tier 2 da 30 milioni

Generalfinance

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento, per il tramite di Goldman Sachs International, di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 di tipo callable per un importo complessivo di 30 milioni di euro, destinato esclusivamente a investitori qualificati. Le obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale “Global Exchange Market” di Euronext Dublin.Le obbligazioni subordinate, cona dieci anni e tre mesi (gennaio 2036) e facoltà di rimborso anticipato da parte di Generalfinance dopo cinque anni dall’emissione, riconoscono una cedola a tasso fisso del 6,875% annuo per i primi cinque anni e tre mesi e, ove le obbligazioni non vengano rimborsate anticipatamente, prevedono un reset del tasso per i successivi cinque anni, come da prassi di mercato per questo genere di obbligazioni.I proventi dell’emissione, spiega una nota, saranno destinati a supportare i piani di sviluppo di Generalfinance e a rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale della Società, nonché i relativi ratio patrimoniali, nel contesto di una crescita del turnover e degli attivi – rilevata nel primo semestre – molto significativa e al di sopra della traiettoria prevista nel business plan. L’operazione "è in linea con il vigente Piano Industriale – che prevedeva un rafforzamento del capitale Tier 2 nell’orizzonte triennale", tenuto anche conto dell’ammortamento di vigilanza dei prestiti subordinati outstanding – anticipandone le iniziative in materia di rafforzamento patrimoniale e funding.Ladel prestito obbligazionario è prevista per il 29 ottobre 2025.L’operazione è stata strutturata con il supporto di Goldman Sachs International, in qualità di Sole Lead Manager.