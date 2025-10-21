GT Talent Group, Cda approva nuovo piano industriale: rilancio sostenuto da due nuovi investitori

(Teleborsa) - Il Cda di GT Talent Group
, gruppo sospeso dalle contrattazioni su Euronext Growth Milan e operante nel settore dell'entertainment sportivo, ha approvato un nuovo piano industriale finalizzato al rilancio della Società. Il Piano prevede la prosecuzione dell’attività caratteristica - precedentemente svolta attraverso le società controllate Carschoolbox
e Scuderia Gentile
, entrambe in liquidazione - attraverso una società di nuova costituzione, che opererà avvalendosi dei beni e delle risorse umane che saranno messi a disposizione dalle Controllate sulla base di appositi contratti di affitto di azienda.
Inoltre, i dipendenti
del gruppo hanno espresso alla Società pieno supporto ai fini del rilancio della stessa, con spirito di coesione e di sacrificio, ha fatto sapere l'azienda.
Il rilancio della Società sarà sostenuto dall’intervento di due nuovi investitori
, che si sono impegnati a erogare alla Società, nei prossimi mesi, un importo complessivo pari a 1,3 milioni di euro. In particolare: Fortezza Capital Holding, società già impegnata nel salvataggio di altre società quotate, si è obbligata a sottoscrivere un aumento di capitale pari a 300mila euro entro il 31 dicembre 2025, mentre Global Capital Investment
, anch’essa coinvolta nel finanziamento di altre società quotate, si è impegnata a sottoscrivere obbligazioni convertibili per un importo minimo di 1 milione di euro, suddiviso in quattro rate mensili da 250mila euro.
Gli impegni
assunti da Fortezza e da Global sono sospensivamente condizionati alla riammissione
dei titoli GT Talent Group alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e alla sostituzione dell’attuale organo amministrativo.