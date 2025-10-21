ICGN, Calvetti (Eurizon): "Engagement delle partecipate è elemento strategico"

(Teleborsa) - "Ilcon le società partecipate è un elementoper accompagnarne l’evoluzione in un contesto sempre più competitivo, favorendo crescita e capacità di adattamento" E' quanto affermato da, ESG Coordinator di, intervenendo alla roundtable "Building Bridges, Building Confidence - Strategies for Company-Investor Engagement to Foster Capital Markets Efficiency", nell'ambito dell'in corso a Milano."L’engagement può contribuire al, all’adozione di politiche rigorose in materia di diritti umani e all’implementazione di strategie di decarbonizzazione,legati alla condotta aziendale", ha sottolineato Calvetti, agigungendo "in Eurizon siamonella promozione di, attraverso l’attività di voto e di engagement. Nel primo semestre del 2025 abbiamo realizzato 459 engagement con gli emittenti, di cui il 45% su tematiche ESG"."Dallo scorso anno, inoltre, abbiamo avviato le, per favorire un dialogo diretto e concreto su temi specifici tra clienti professionali e società emittenti", ha concluso.