ICGN, Calvetti (Eurizon): "Engagement delle partecipate è elemento strategico"

(Teleborsa) - "Il dialogo trasparente e costruttivo con le società partecipate è un elemento strategico per accompagnarne l’evoluzione in un contesto sempre più competitivo, favorendo crescita e capacità di adattamento" E' quanto affermato da Federica Calvetti, ESG Coordinator di Eurizon, intervenendo alla roundtable "Building Bridges, Building Confidence - Strategies for Company-Investor Engagement to Foster Capital Markets Efficiency", nell'ambito dell'ICGN - International Corporate Governance Network in corso a Milano.

"L’engagement può contribuire al rafforzamento della governance, all’adozione di politiche rigorose in materia di diritti umani e all’implementazione di strategie di decarbonizzazione, mitigando i rischi legati alla condotta aziendale", ha sottolineato Calvetti, agigungendo "in Eurizon siamo fortemente impegnati nella promozione di pratiche orientate allo sviluppo sostenibile da parte delle società partecipate, attraverso l’attività di voto e di engagement. Nel primo semestre del 2025 abbiamo realizzato 459 engagement con gli emittenti, di cui il 45% su tematiche ESG".

"Dallo scorso anno, inoltre, abbiamo avviato le iniziative di 'Engagement a porte aperte', per favorire un dialogo diretto e concreto su temi specifici tra clienti professionali e società emittenti", ha concluso.
