ICGN, Calvetti (Eurizon): "Engagement delle partecipate è elemento strategico"

(Teleborsa) - "Il dialogo trasparente e costruttivo
con le società partecipate è un elemento strategico
per accompagnarne l’evoluzione in un contesto sempre più competitivo, favorendo crescita e capacità di adattamento" E' quanto affermato da Federica Calvetti
, ESG Coordinator di Eurizon
, intervenendo alla roundtable "Building Bridges, Building Confidence - Strategies for Company-Investor Engagement to Foster Capital Markets Efficiency", nell'ambito dell'ICGN - International Corporate Governance Network
in corso a Milano.
"L’engagement può contribuire al rafforzamento della governance
, all’adozione di politiche rigorose in materia di diritti umani e all’implementazione di strategie di decarbonizzazione, mitigando i rischi
legati alla condotta aziendale", ha sottolineato Calvetti, agigungendo "in Eurizon siamo fortemente impegnati
nella promozione di pratiche orientate allo sviluppo sostenibile da parte delle società partecipate
, attraverso l’attività di voto e di engagement. Nel primo semestre del 2025 abbiamo realizzato 459 engagement con gli emittenti, di cui il 45% su tematiche ESG".
"Dallo scorso anno, inoltre, abbiamo avviato le iniziative di 'Engagement a porte aperte'
, per favorire un dialogo diretto e concreto su temi specifici tra clienti professionali e società emittenti", ha concluso.