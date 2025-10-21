Il calendario societario 2026 di Generali

Leone di Trieste

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) - Ilha comunicato ledell'e delpreviste nel corso delper l'esame e l'approvazione dei risultati economico – finanziari del Gruppo.Inoltre, i vertici di, in linea con la politica dei, hanno comunicato la data di stacco e di pagamento deldelle azioni.: Approvazione della Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2025: Pubblicazione dei risultati: Approvazione del Bilancio 2025; Nomina Collegio Sindacale; Relazione sulla Remunerazione: Stacco della cedola del dividendo delle azioniApprovazione delle informazioni Finanziarie al 31 marzo 2026: Pagamento del dividendo delle azioni: Pubblicazione dei risultati: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026: Pubblicazione dei risultati: Approvazione delle informazioni Finanziarie al 30 settembre 2026: Pubblicazione dei risultati