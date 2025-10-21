Il calendario societario 2026 di Generali

(Teleborsa) - Il Leone di Trieste
ha comunicato le date delle riunioni
dell'Assemblea degli Azionisti
e del Consiglio di Amministrazione
previste nel corso del 2026
per l'esame e l'approvazione dei risultati economico – finanziari del Gruppo.
Inoltre, i vertici di Assicurazioni Generali
, in linea con la politica dei dividendi
, hanno comunicato la data di stacco e di pagamento del dividendo
delle azioni. Mercoledì 11/03/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2025 Giovedì 12/03/2026 Appuntamento
: Pubblicazione dei risultati Giovedì 23/04/2026 Assemblea
: Approvazione del Bilancio 2025; Nomina Collegio Sindacale; Relazione sulla Remunerazione Lunedì 18/05/2026Stacco cedola dividendo
: Stacco della cedola del dividendo delle azioni Mercoledì 20/05/2026
CDA:
Approvazione delle informazioni Finanziarie al 31 marzo 2026Pagamento cedola dividendo
: Pagamento del dividendo delle azioni Giovedì 21/05/2026 Appuntamento
: Pubblicazione dei risultati Giovedì 06/08/2026CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026Appuntamento
: Pubblicazione dei risultati Giovedì 12/11/2026 CDA
: Approvazione delle informazioni Finanziarie al 30 settembre 2026 Venerdì 13/11/2026 Appuntamento
: Pubblicazione dei risultati