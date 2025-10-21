Intesa Sanpaolo e Confindustria: 6 miliardi per crescita imprese siciliane

(Teleborsa) -di sviluppo all’interno dellaattraverso le nuove misure previste dall’accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria per la crescita delle imprese sicilianesi sono confrontati con una folta platea di imprenditori locali e hanno ragionato con il Coordinatore della Struttura di Missione ZES Unica del Mezzogiorno, Giuseppe Romano, su come favorire nuovi investimenti delle aziende regionali all’interno dell’area.Il nuovo accordo quadriennale traper la crescita delle imprese italiane è stato sottoscritto lo scorso gennaio dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo. Il programma nazionale congiunto mette a disposizione 200 miliardi di euro fino al 2028, di cui 6 miliardi alle aziende siciliane, per rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità di Transizione 5.0 e I.A., integrando così le risorse già stanziate dalla Banca per la realizzazione degli obiettivi del PNRR.lle opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno quale leva di stimolo per la crescita in termini di connettività e competitività del tessuto economico siciliano. Sono state presentate misure ad hoc per favorire il supporto a nuovi insediamenti produttivi, all’ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti e agli investimenti nel settore energetico, sostenendo così l’attrattività dei territori italiani con posizione strategica per le rotte e gli interscambi internazionali.peraltro rappresenta il punto di partenza del ciclo di incontri destinati alle imprese, testimoniando l’importanza del Mezzogiorno a cui l’accordo riserva complessivamente 40 miliardi di euro, come annunciato a Napoli dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dal Responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, in occasione del primo incontro territoriale di declinazione dell’accordo.spiega la nota - consolida e rinnova la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria già avviata nel 2009 che, grazie a un volume di crediti erogati al sistema produttivo italiano pari a 450 miliardi di euro in quindici anni, ha contribuito a evolvere il rapporto tra banca e impresa accompagnando i bisogni delle Pmi e delle industrie mature anche nelle fasi più complesse. Tale supporto è sato declinato in numerose iniziative congiunte che, anche attraverso le garanzie governative attivate nelle fasi critiche, hanno consentito di sostenere con nuovo credito decine di migliaia di imprese e prevalentemente Pmi, struttura portante del Made in Italy nelmondo.: la crescita delle imprese del Sud attraverso la valorizzazione della ZES Unica del Mezzogiorno; gli investimenti in nuovi modelli produttivi evoluti ad alto potenziale con particolare attenzione ad Aerospazio, Robotica, Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita; l’accelerazione della transizione sostenibile in linea con il Piano Transizione 5.0, dei processi innovativi ad alto contenuto tecnologico, dell’economia circolare verso un bilanciamento energetico ottimale tra fonti energetiche sostenibili; l’impatto in ricerca e innovazione, favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e Pmi ad alto contenuto tecnologico anche attraverso soluzioni finanziarie e servizi dedicati; piano per l’Abitare Sostenibile, per facilitare la mobilità e l’attrazione dei talenti nell’industria italiana.Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo ha dichiarato: “Il rinnovato accordo con Confindustria, che mette a disposizione delle imprese siciliane 6 miliardi di euro sui 40 complessivi del plafond relativo al Sud Italia, ci permette di rafforzare il sostegno al tessuto produttivo dell’isola. Il sistema economico regionale è caratterizzato dalla presenza di Pmi molto dinamiche che rappresentano una componente essenziale delle filiere industriali dell’intero Mezzogiorno. Intesa Sanpaolo si rivolge a queste aziende per aumentarne la competitività, sfruttando la leva strategica dellaPerPresidente di Confindustria Siracusa: “Questo accordo rappresenta un passo concreto per rafforzare la competitività delle nostre imprese, in particolare delle PMI, che ricoprono un ruolo essenziale nel sistema produttivo siracusano e siciliano. Attraverso la ZES Unica e il sostegno di Intesa Sanpaolo, vogliamo creare le condizioni per nuovi investimenti, favorendo la crescita sostenibile e l’innovazione. Le piccole e medie imprese devono poter accedere con facilità a strumenti finanziari e opportunità di sviluppo che le aiutino a crescere, innovare e internazionalizzarsi. Solo così potremo valorizzare pienamente le potenzialità del nostro territorio e generare occupazione di qualità”.Dopo i saluti di Gaetano Vecchio, Presidente di Confindustria Sicilia, Gian Piero Reale, Presidente di Confindustria Siracusa, e Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, hanno presentato alla folta platea di imprenditori presenti i contenuti dell’accordo. Salvio Capasso, Responsabile Servizio Economia delle Imprese e del Territorio di SRM-Centro Studi collegato a Intesa Sanpaolo, ha evidenziato le peculiarità della ZES Unica del Mezzogiorno nel contesto economico siciliano. A seguire lache ha visto gli interventi di Natale Mazzuca, Vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, e di Giuseppe Romano, Coordinatore della Struttura di Missione ZES Unica del Mezzogiorno.