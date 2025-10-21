ISCC Fintech perfeziona cessione portafoglio NPL per circa 274 milioni

ISCC Fintech

(Teleborsa) -), società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli c.dd. granulari di crediti non performing loan (altrimenti detti crediti NPL) da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società finanziarie e nell’attività di gestione e recupero degli stessi, rende noto di aver perfezionato, in data odierna, il contratto di cessione con un importante operatore finanziario italiano relativo all’acquisto diun portafoglio di crediti NPL avente un gross book value complessivo di circa 274 milioni di euro.L’operazione, spiega una nota, è stata conclusa ad un prezzo superiore al valore di carico, con riferimento alla cut-off date del 13 ottobre 2025., Amministratore Delegato di ISCC Fintech S.p.A., ha commentato: “Questa operazione conferma la solidità del nostro modello di business e la capacità di generare valore attraverso una gestione dinamica e selettiva dei portafogli., orientata all’efficienza operativa e al rafforzamento delle partnership con gli operatori finanziari più qualificati del mercato".