Milano 13:18
42.812 +0,99%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:19
9.434 +0,32%
Francoforte 13:18
24.309 +0,21%

Londra: positiva la giornata per HSBC Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per HSBC Holdings
Scambia in profit la società di servizi bancari e finanziari, che lievita dell'1,84%.
Condividi
```