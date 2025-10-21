Manovra 2026, sigarette e carburanti: aumenti in arrivo

(Teleborsa) - Gli aumenti delle accise
, previsti nella prima bozza della manovra 2026
, porteranno a un rincaro dei prezzi delle sigarette di circa 14-15 centesimi di euro nel prossimo anno
, fino a raggiungere 60 centesimi complessivi nell’arco dei tre anni di programmazione.
Secondo fonti di settore, sono previsti anche incrementi di circa 12 centesimi per le sigarette elettroniche
, oltre a un rialzo per il tabacco trinciato
. Le compagnie produttrici potranno tuttavia scegliere se trasferire interamente l’aumento sul prezzo al consumo o assorbirlo in parte. Il prezzo finale delle sigarette, infatti, dipende sia dalle decisioni dei produttori sia dalle imposte, che includono accise e Iva.
L’aumento è stato annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgett
i durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri che ha approvato la Legge di Bilancio 2026.
A far discutere c'è anche la rimodulazione delle accise su benzina e gasolio
, che ha sollevato le proteste delle associazioni dei consumatori per il possibile impatto sulle famiglie.
La bozza della manovra prevede una riduzione di 4,05 centesimi al litro per la benzina
e, contemporaneamente, un aumento della stessa entità per il gasolio.
In questo modo, a partire dal 2026, l’accisa sarà uguale per entrambi i carburanti, pari a 672,90 euro ogni mille litri.
Il piano precedente prevedeva di raggiungere questo allineamento in cinque anni
, attraverso aumenti graduali.