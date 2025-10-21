Matica Fintec, rimborso anticipato del bond non convertibile unsecured

Matica Fintec

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissionedi card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative, rende noto l’avvenuto rimborso anticipato del prestito obbligazionario non convertibile unsecured (Codice ISIN n. IT0005461436) emesso in data 20 ottobre 2021.L’importo, spiega una nota, oggetto di rimborso anticipato è pari ad € 2.002.000,80 milioni, oltre a € 369.509,20 a titolo di interessi maturati alla data di estinzione anticipata e così per complessivi €2.371.510,00 milioni.A seguito di tale rimborso anticipato, il Prestito Obbligazionario è stato cancellato