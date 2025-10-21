Neodecortech, Cologni: stiamo lavorando su nuovi modelli distributivi all'estero

Neodecortech





(Teleborsa) - "Il 2025 è un buon anno rispetto al 2024, che comunque è stato un anno più che dignitoso per noi, e sta andando piuttosto bene. Anche i numeri della- di cui ovviamente non possiamo parlare - però evidentemente sonononostante il clima generale non sia certamente di quelli che entusiasma". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.Neodecortech gestite la pressione sui costi in due modi. In primis, "cercando di recuperare efficienza nei processi, usando una minore quantità di materia prima, e poi. Tutto questo crea un miglioramento della redditività", ha spiegato Cologni."Stiamo ragionando per la prima volta su dei modelli distributivi ai quali non avevamo mai pensato, semplicemente perché noi siamo tipicamente impostate su una relazione B2B spinta - ha detto il CEO di Neodecortech - Ci siamo resi conto che alcuni dei nostri prodotti potrebbero anche essere distribuiti attraverso dei piccoli hub sui quali verso i quali gli artigiani potrebbero convergere. E lo stiamo facendo, e quindi c'è più probabilità di poter vendere piccole quantità con delle marginalità poi decisamente superiore a quelle del canale al quale normalmente siamo abituati".