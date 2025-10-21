Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

New York: acquisti a mani basse su General Motors

Migliori e peggiori
New York: acquisti a mani basse su General Motors
(Teleborsa) - Effervescente l'azienda statunitense che produce autoveicoli, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,75%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di General Motors più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di General Motors resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 66,57 USD. Supporto visto a quota 63,29. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 69,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```