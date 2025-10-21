Novamarine, Corrias: 2025 in linea col piano, acceleriamo su nuovi progetti per linee pleasure

(Teleborsa) - "Il primo semestre del 2025 è stato chiuso con dei valori in linea con il primo semestre dell'anno passato. C'è stata una leggera riduzione dei ricavi, ma dettata prevalentemente allo slittamento di alcune consegne dal 30 di giugno ai primi 15-20 giorni di luglio
, soprattutto di imbarcazioni di metrature importanti, che quindi spostano un po' l'ago della bilancia". Lo ha detto a Teleborsa Claudio Corrias
, CFO di Novamarine
, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
"Sono state vendute 16 imbarcazioni nel primo semestre e ci aspettiamo che il 2025 chiuda ampiamente in linea con quanto previsto dalle nostre stime
del nostro piano industriale", ha aggiunto.
Acquisire il marchio Tornado
"è stata un'opportunità che non ci siamo lasciati sfuggire
, perché è stata veramente interessante. Si tratta di un marchio storico, che in passato nel centro sud Italia ha immesso nel mercato del diporto veramente tantissime imbarcazioni. Si pensi solo, ad esempio, al modello entry level - il 38 piedi - sono state vendute più di 700 imbarcazioni nella storia di Tornado".
"Questa opportunità ci permette di intanto avere un'altra tipologia di oggetto da proporre ai nostri clienti, soprattutto a quelli che magari cercano più un oggetto che abbia più visibilità in cabina, mentre con i nostri Novamarine solo da metraggi importanti inizi a offrire. Quindi ci aspettiamo nel giro di qualche anno di iniziare ad avere una risposta positiva sui numeri
della società, perché Tornado è stato acquisito da Novamarine e poi è stata costituita una controllata, Tornado S.r.l., che svilupperà il suo business al di là della vetroresina - che quella verrà sempre gestita da Novamarine in maniera autonoma".
"Non mancano novità su nuovi prodotti - ha sottolineato Corrias - Nell'ultima fiera abbiamo presentato l'RH 1002 e abbiamo adesso il nostro ufficio tecnico che sta accelerando su altri progetti di linee pleasure
. Senza ombra di dubbio gli investimenti che stiamo andando a fare, sia da un punto di vista di fabbricati che da un punto di vista di attrezzature - appunto stampi per costruire nuove imbarcazioni -, ci aspettiamo che possano portare ai primi incrementi del nostro portafoglio ordini già da dal 2027".(Foto: Giovanni Ricciardi)