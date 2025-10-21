Novamarine, Corrias: 2025 in linea col piano, acceleriamo su nuovi progetti per linee pleasure

Novamarine





(Teleborsa) - "Il primo semestre del 2025 è stato chiuso con dei valori in linea con il primo semestre dell'anno passato. C'è stata una leggera riduzione dei ricavi, ma dettata prevalentemente allo, soprattutto di imbarcazioni di metrature importanti, che quindi spostano un po' l'ago della bilancia". Lo ha detto a Teleborsa, CFO di, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Sono state vendute 16 imbarcazioni nel primo semestre edel nostro piano industriale", ha aggiunto.Acquisire il marchio"è stata, perché è stata veramente interessante. Si tratta di un marchio storico, che in passato nel centro sud Italia ha immesso nel mercato del diporto veramente tantissime imbarcazioni. Si pensi solo, ad esempio, al modello entry level - il 38 piedi - sono state vendute più di 700 imbarcazioni nella storia di Tornado"."Questa opportunità ci permette di intanto avere un'altra tipologia di oggetto da proporre ai nostri clienti, soprattutto a quelli che magari cercano più un oggetto che abbia più visibilità in cabina, mentre con i nostri Novamarine solo da metraggi importanti inizi a offrire. Quindidella società, perché Tornado è stato acquisito da Novamarine e poi è stata costituita una controllata, Tornado S.r.l., che svilupperà il suo business al di là della vetroresina - che quella verrà sempre gestita da Novamarine in maniera autonoma"."Non mancano novità su nuovi prodotti - ha sottolineato Corrias - Nell'ultima fiera abbiamo presentato l'RH 1002 e abbiamo adesso il. Senza ombra di dubbio gli investimenti che stiamo andando a fare, sia da un punto di vista di fabbricati che da un punto di vista di attrezzature - appunto stampi per costruire nuove imbarcazioni -, ci aspettiamo che possano portare ai primi incrementi del nostro portafoglio ordini già da dal 2027".