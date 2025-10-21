Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 17:43
25.120 -0,08%
Dow Jones 17:43
47.033 +0,70%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

Renovalo, backlog commesse al 30 settembre oltre 66 milioni di euro

Pubblico al 36%

Finanza
Renovalo, backlog commesse al 30 settembre oltre 66 milioni di euro
(Teleborsa) - Al 30 settembre 2025 il valore delle commesse di Renovalo già contrattualizzate è pari a oltre 66 milioni di euro. Di queste, spiega una nota, le commesse di natura pubblica rappresentano il 36% del totale (22% a fine marzo 2025) , in linea con gli indirizzi strategici definiti dal management.

Al backlog si aggiunge inoltre un portafoglio di proposte progettuali presentate, attualmente in fase di gara, per un valore complessivo pari a € 224 milioni.

I KPIs sulla sostenibilità e impatto ambientale, costantemente monitorati dal Gruppo evidenziano, al 30 settembre 2025, 4.950 tonnellate di Co2 risparmiate su base annua grazie agli interventi realizzati e in corso di realizzazione (292.000 mq di sviluppo), corrispondenti ad un equivalente di n. 272.315 alberi piantumati (secondo i dati asseverati e caricati sul portale Enea).
Condividi
```