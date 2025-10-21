Renovalo, backlog commesse al 30 settembre oltre 66 milioni di euro

Renovalo

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2025 il valore delle commesse digià contrattualizzate è pari a oltre 66 milioni di euro. Di queste, spiega una nota, le commesserappresentano il 36% del totale (22% a fine marzo 2025) , in linea con gli indirizzi strategici definiti dal management.Al backlog si aggiunge inoltre un portafoglio di proposte progettuali presentate, attualmente in fase di gara, per un valore complessivo pari a € 224 milioni.I KPIs sulla, costantemente monitorati dal Gruppo evidenziano, al 30 settembre 2025, 4.950 tonnellate di Co2 risparmiate su base annua grazie agli interventi realizzati e in corso di realizzazione (292.000 mq di sviluppo), corrispondenti ad un equivalente di n. 272.315 alberi piantumati (secondo i dati asseverati e caricati sul portale Enea).