Safilo, acquistate 575.000 azioni proprie

Safilo Group

Produttore di occhiali da sole e da vista

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 13 al 17 ottobre 2025, complessivamenteal prezzo medio di 1,6826 euro per azione, per unpari aAl 17 ottobre, la Società ha acquistato, a partire dall’avvio del Programma, complessive 9.302.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 20.302.492 azioni ordinarie Safilo Group, pari a circa il 4,90% delle azioni in circolazione.A Piazza Affari, intanto, ilallunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 1,824 euro.