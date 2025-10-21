Safilo, acquistate 575.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Safilo Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 13 al 17 ottobre 2025, complessivamente 575.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 1,6826 euro per azione, per un controvalore
pari a 967.511,57 euro
.
Al 17 ottobre, la Società ha acquistato, a partire dall’avvio del Programma, complessive 9.302.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 20.302.492 azioni ordinarie Safilo Group, pari a circa il 4,90% delle azioni in circolazione.
A Piazza Affari, intanto, il Produttore di occhiali da sole e da vista
allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 1,824 euro.