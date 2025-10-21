Milano 13:24
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:24
9.433 +0,31%
Francoforte 13:24
24.312 +0,22%

Safilo, acquistate 575.000 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
Safilo, acquistate 575.000 azioni proprie
(Teleborsa) - Safilo Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 13 al 17 ottobre 2025, complessivamente 575.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 1,6826 euro per azione, per un controvalore pari a 967.511,57 euro.

Al 17 ottobre, la Società ha acquistato, a partire dall’avvio del Programma, complessive 9.302.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 20.302.492 azioni ordinarie Safilo Group, pari a circa il 4,90% delle azioni in circolazione.

A Piazza Affari, intanto, il Produttore di occhiali da sole e da vista allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 1,824 euro.





Condividi
```