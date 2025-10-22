ALA, nominato nuovo CdA dopo closing cessione maggioranza a H.I.G. Capital

ALA

(Teleborsa) - È statodella partecipazione di controllo di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, che apre la strada alla promozione di un’offerta pubblica di acquistoda Piazza Affari.Inoltre, l'assemblea degli azionisti di ALA ha deliberato sulla composizione e sullaper gli esercizi 2025-2027. Il CdA è composto da 9 amministratori di cui uno indipendente, che rimarranno in carica per tre esercizi, ossia fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027. L’assemblea ha poi nominato il Presidente della società, confermando Fulvio Scannapieco.Il nuovo Consiglio di Amministrazione risultada: 1. Fulvio Scannapieco - Presidente 2. Vittorio Genna; 3. Roberto Tonna; 4. Stefano Giambelli; 5. Riccardo Ghezzi; 6. Matteo Angrisani; 7. Federica Catapano Minotti; 8. Lisa Vascellari Dal Fiol; 9. Alessandro Capogrosso.