Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un controllato -0,06%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8679. Prima resistenza a 0,8684. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8678.


