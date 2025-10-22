Ansaldo Energia lancia “Think safe, live your life”: la nuova campagna sulla sicurezza

(Teleborsa) - In occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
, Ansaldo Energia
lancia la nuova campagna "Think safe, live your life"
, dedicata alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.
Il progetto si articola in 14 soggetti
che raccontano, attraverso immagini e brevi testi, situazioni quotidiane che iniziano in ambito lavorativo e si concludono nella vita privata. Protagonisti della campagna sicurezza sono stati dieci lavoratrici e lavoratori del gruppo Ansaldo Energia.
Ideata dall’agenzia Petercom,
la campagna mette al centro le persone e il valore delle scelte sicure. Ogni comportamento responsabile sul lavoro consente di prevenire situazioni di rischio per sé e per gli altri e di continuare a coltivare le proprie passioni. La campagna sarà diffusa in tutte le sedi e cantieri del Gruppo Ansaldo Energia, in Italia e all’estero, attraverso affissioni e canali digitali.
L’iniziativa, presentata in anteprima in occasione del Safety Day 2025 di Ansaldo Energia che si è svolto lo scorso 30 settembre
, ha anche visto la realizzazione di uno spot, sempre con la partecipazione di personale dell’azienda.
Gli indicatori di sicurezza del Gruppo mostrano negli ultimi anni un costante miglioramento
: un trend che premia l’impegno di Ansaldo Energia nel rafforzare la cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa.