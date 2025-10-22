Ansaldo Energia lancia “Think safe, live your life”: la nuova campagna sulla sicurezza

(Teleborsa) - In occasione dellalancia la, dedicata alla diffusione dellaIl progetto si articola inche raccontano, attraverso immagini e brevi testi, situazioni quotidiane che iniziano in ambito lavorativo e si concludono nella vita privata. Protagonisti della campagna sicurezza sono statiIdeata dall’la campagna mette al centro le persone e il valore delle scelte sicure. Ogni comportamento responsabile sul lavoro consente di prevenire situazioni di rischio per sé e per gli altri e di continuare a coltivare le proprie passioni. La campagna sarà diffusa in tutte le sedi e cantieri del Gruppo Ansaldo Energia,L’iniziativa,, ha anche visto la realizzazione di uno spot, sempre con la partecipazione di personale dell’azienda.Gli indicatori di sicurezza del Gruppo mostrano negli ultimi anni un: un trend che premia l’impegno di Ansaldo Energia nel rafforzare la cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa.