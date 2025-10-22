Apple e Google ancora nel mirino dell'Antitrust in Europa

Apple

Google

(Teleborsa) - Lealzano il livello di vigilanza sui colossi tecnologici.sono state ufficialmente designate come "operatori di mercato strategico" dal(CMA), decisione che sottopone i loro ecosistemi mobili a un controllo antitrust più rigoroso.La mossa rientra nell’ambito delle nuove norme sulla, entrate in vigore quest’anno nel Regno Unito. Secondo la CMA, il predominio di Apple e Google su sistemi operativi, app store e browser mobili giustifica una supervisione rafforzata per garantire equità e innovazione. "L’economia delle app genera l’1,5% del PIL britannico e sostiene circa 400.000 posti di lavoro. È essenziale che questi mercati funzionino correttamente", ha dichiarato l’Autorità.La notizia arriva mentre Apple, già nel mirino delle autorità europee, si trova ad affrontare una nuova disputa in Ue. Secondo quanto riportato da Reuters, due organizzazioni per i diritti civili – Article 19 e la Society for Civil Rights tedesca – hanno infatti presentato alla Commissione Europea una nuovacontro le condizioni dell’e dei, accusando l’azienda di violare il(DMA).La denuncia sostiene che le politiche di Apple, imponendoelevati ai piccoli sviluppatori, tra cui una garanzia bancaria da 1 milione di euro per chi desidera distribuire app tramite l’App Store o installare store di terze parti.Le organizzazioni hanno quindi chiesto a Bruxelles di comminare una, potenzialmente fino al 10% del fatturato globale di Apple. Il gruppo di Cupertino, già multato perad aprile, rischia così un ulteriore confronto diretto con le autorità europee e britanniche nel cuore della regolazione dei mercati digitali.