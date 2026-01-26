Wall Street ancora in lieve rialzo, focus su impatto AI sui conti delle Big Tech

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,32%; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.955 punti.
In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,65%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,67%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni
(+1,68%), informatica
(+1,06%) e materiali
(+0,77%).
Settimana molto importante per gli investitori che guardano alla prossima riunione riunione della Federal Reserve
e ai conti delle "Big Tech
". Sul fronte monetario
, si prevede che la Fed mantenga i tassi invariati. L'attenzione è rivolta anche alle tensioni tra Donald Trump
e Jerome Powell
. Per quanto riguarda gli utili, invece, fari puntati su quattro delle "Magnifiche 7
": Microsoft
, Meta
e Tesla
(attese mercoledì) e Apple
(giovedì), i cui risultati forniranno indicazioni chiave su consumi e investimenti in IA.
Sul fronte macroeconomico
, migliora
l'attività delle fabbriche
nel Distretto di Dallas
, nel mese di gennaio
, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L'indice generale manifatturiero
, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -1,2 punti rispetto ai -11,3 punti del mese precedente (rivisto al ribasso da -10,9 punti). Giungono segnali di miglioramento
anche per la crescita dell'attività economica americana in generale a novembre. L'indice FED Chicago
sull'attività nazionale (CFNAI) è salito a -0,04 punti da -0,42 a ottobre (rivisto da -0,21 punti).
Infine, crescono più delle attese
gli ordinativi di beni durevoli americani
nel mese di novembre
. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una crescita del 5,3% su base mensile dopo il -2,1% del mese precedente (riviste leggermente al rialzo dal -2,2%). Gli analisti stimavano un +3,1%.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Cisco Systems
(+2,86%), Apple
(+2,81%), Microsoft
(+1,46%) e Amgen
(+1,05%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health
, che ottiene -1,91%.
Tentenna 3M
, che cede l'1,36%.
Sostanzialmente debole Merck
, che registra una flessione dello 0,96%.
Si muove sotto la parità Boeing
, evidenziando un decremento dello 0,87%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Seagate Technology
(+5,65%), AppLovin
(+4,24%), Datadog
(+4,07%) e Western Digital
(+3,62%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel
, che prosegue le contrattazioni a -5,76%.
Seduta negativa per Advanced Micro Devices
, che mostra una perdita del 2,79%.
Sotto pressione Micron Technology
, che accusa un calo del 2,63%.
Scivola Tesla Motors
, con un netto svantaggio del 2,13%.