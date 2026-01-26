Milano 17:35
Wall Street ancora in lieve rialzo, focus su impatto AI sui conti delle Big Tech

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,32%; sulla stessa linea, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 6.955 punti.

In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,65%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,67%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+1,68%), informatica (+1,06%) e materiali (+0,77%).

Settimana molto importante per gli investitori che guardano alla prossima riunione riunione della Federal Reserve e ai conti delle "Big Tech". Sul fronte monetario, si prevede che la Fed mantenga i tassi invariati. L'attenzione è rivolta anche alle tensioni tra Donald Trump e Jerome Powell. Per quanto riguarda gli utili, invece, fari puntati su quattro delle "Magnifiche 7": Microsoft, Meta e Tesla (attese mercoledì) e Apple (giovedì), i cui risultati forniranno indicazioni chiave su consumi e investimenti in IA.

Sul fronte macroeconomico, migliora l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, nel mese di gennaio, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -1,2 punti rispetto ai -11,3 punti del mese precedente (rivisto al ribasso da -10,9 punti). Giungono segnali di miglioramento anche per la crescita dell'attività economica americana in generale a novembre. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è salito a -0,04 punti da -0,42 a ottobre (rivisto da -0,21 punti).

Infine, crescono più delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di novembre. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una crescita del 5,3% su base mensile dopo il -2,1% del mese precedente (riviste leggermente al rialzo dal -2,2%). Gli analisti stimavano un +3,1%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Cisco Systems (+2,86%), Apple (+2,81%), Microsoft (+1,46%) e Amgen (+1,05%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health, che ottiene -1,91%.

Tentenna 3M, che cede l'1,36%.

Sostanzialmente debole Merck, che registra una flessione dello 0,96%.

Si muove sotto la parità Boeing, evidenziando un decremento dello 0,87%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Seagate Technology (+5,65%), AppLovin (+4,24%), Datadog (+4,07%) e Western Digital (+3,62%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel, che prosegue le contrattazioni a -5,76%.

Seduta negativa per Advanced Micro Devices, che mostra una perdita del 2,79%.

Sotto pressione Micron Technology, che accusa un calo del 2,63%.

Scivola Tesla Motors, con un netto svantaggio del 2,13%.
