Boston Scientific: utile netto +61% e ricavi record nel terzo trimestre

Boston Scientific Corporation

(Teleborsa) -, gigante statunitense dello sviluppo, della produzione e della vendita di apparecchi biomedici, ha chiuso il terzo trimestre 2025 con ricavi record di, in aumento del 20,3% su base riportata, del 19,4% su base operativa e del 15,3% su base organica, superando le previsioni aziendali. L’attribuibile agli azionisti è salito a 755 milioni di dollari (0,51 dollari per azione), in crescita del 61% rispetto ai 469 milioni (0,32 dollari per azione) del 2024. L’utile per azione rettificato (EPS) è aumentato a 0,75 dollari, contro 0,63 dollari un anno prima."Abbiamo registrato un altro trimestre eccezionale di ottime performance in tutti i settori e in tutte le regioni grazie allo spirito vincente del nostro team globale – ha dichiarato, presidente e amministratore delegato di Boston Scientific –. Come abbiamo annunciato durante il nostro recente Investor Day, siamo ben posizionati per una crescita differenziata, alimentata dalla nostra strategia di leadership di categoria, dalla costante attenzione all'innovazione e dall'impegno per l'espansione delle nostre capacità".A livello di, il businessha registrato un aumento dei ricavi del 22,4% riportato e del 19,4% organico, mentre il segmento MedSurg è cresciuto del 16,4% riportato e del 7,6% organico.Dal punto di vista geografico, glihanno trainato i risultati con una crescita del 27%, seguiti dall’Asia-Pacifico (+17,1%) e dall’America Latina/Canada (+10,4%). L’area EMEA ha riportato un incremento più contenuto (+2,6%), penalizzata dal calo operativo del 2%.