Bresaola della Valtellina IGP: nel 2024 lavorate 34.000 tonnellate di carne

(Teleborsa) - Lasarà tra i protagonisti della, storica vetrina delle eccellenze agroalimentari valtellinesi. Un’occasione per fare chiarezza e raccontare con trasparenza il valore autentico di un prodotto unico e inimitabile, frutto di un saper fare generazionale che affonda le sue radici in una cultura millenaria ed è oggi garantito dal marchio comunitario IGP.La Bresaola della Valtellina IGPsecondo unsotto la sorveglianza dell’. Ogni fase della lavorazione, dalla scelta della materia prima alla stagionatura, rispetta regole precise che intrecciano tradizione e innovazione, per garantire al consumatore un salume sicuro, controllato e di eccellenza."La Bresaola della Valtellina IGP è un simbolo della nostra identità,, le persone che ogni giorno vi dedicano tempo e risorse. Ilverso la trasparenza, la sicurezza e la tutela del consumatore - dichiara– A fare davvero la differenza nella sua produzione sono la qualità della materia prima e il processo di trasformazione a cui viene sottoposta.È qui che la tradizione si rinnova ogni giorno, grazie alle condizioni ambientali, ai saperi artigianali e alla passione delle persone che la producono. È un patrimonio che intendiamo proteggere e valorizzare, perché rappresenta il cuore pulsante della nostra identità e il futuro del nostro territorio".La Bresaola della Valtellina IGP si distingue per la, ottenuta da18 mesi–4 anni) di razze selezionate, europee (Charolaise, Limousine, Blonde d’Aquitaine, Piemontese) e sudamericane (Nellore, Guzerat, Brahman). Ogni pezzo è sottoposto aLadove allevamenti e filiere tracciate. I produttori aderenti al Consorzio utilizzano principalmente carne proveniente da allevamenti in Brasile, Paraguay, Uruguay e Argentina, mentre in Europa l’approvvigionamento avviene da Francia, Irlanda, Austria e Germania. Nel 2024,, con una piccola percentuale dall’Italia. Il ricorso all’importazione non è una scelta economica, ma una necessità: in Italia infatti non c’è sufficiente disponibilità di bovini capaci di soddisfare contemporaneamente le esigenze di qualità e di quantità richieste. Anzi, la carne destinata alla Bresaola della Valtellina IGP ha un costo mediamente più elevato rispetto ad altri tagli, proprio per le sue caratteristiche compositive ed organolettiche, legate anche a metodi di allevamento, alimentazione e condizioni ambientali.Il settore si trova anche ad affrontare: le carni extraeuropee subiscono rincari fino almentre la disponibilità europea è in calo (dal 30% nel 2023 al 22% nel 2024). Questo scenario aumenta i costi e riduce i margini dei produttori, mettendo sotto pressione la sostenibilità economica della filiera IGP."Per quanto riguarda l’origine della carne, il Consorzio di Tutela della Bresaola della Valtellina auspica sicuramente una ripresa della capacità europea di autoapprovvigionamento delle materie prime, oggi in diminuzione dopo anni di crescita – prosegue Mario Moro - Allo stesso tempo, vuole, che, in assenza di provvedimenti rapidi ed efficaci, rischia di mettere in serie difficoltà il distretto produttivo della Valtellina, oggi un fiore all’occhiello del nostro Paese, oltre che settore importantissimo per l’economia dell’intera Provincia".In tema di approvvigionamento dall’estero,condividendo le preoccupazioni manifestate da numerose aziende europee del settore alimentare, tra cui importanti realtà internazionali. Il regolamento, approvato per, prevede attualmente che, a partire dal 30 dicembre 2025 per le grandi imprese e dal 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese, possano essere importati, commercializzati o esportati nell’Unione EuropeaCiò significa che materie prime come carne bovina, cacao, caffè, olio di palma e soia dovranno provenire da aree in cui non si sono verificati fenomeni di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020, nel pieno rispetto delle normative locali e dei diritti delle comunità coinvolte.Tuttavia, a causa di ritardi tecnici legati ai sistemi informatici europei, è stato propostoche porterebbe l’effettiva applicazione al 30 dicembre 2026. Il Consorzio ritiene che un ulteriore rinvio rappresenterebbe un passo indietro sul piano della tutela delle foreste e dell’ambiente.Per il Consorzio di Tutela della Bresaola della Valtellina, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento rappresenta infatti un’importante occasione per consolidare l’impegno della filiera verso i principi di trasparenza, responsabilità e rispetto dell’ambiente, che da sempre ne costituiscono i valori fondanti. Laper adeguarsi alle nuove disposizioni europee, confermando la volontà di operare in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e tracciabilità richiesti dal quadro normativo. Il, spesso associato in modo improprio alla filiera della Bresaola della Valtellina IGP, rappresenta da tempo un ambito di particolare attenzione per il Consorzio e per i suoi associati. È importante sottolineare che, per esempio,e non emergono, al momento, elementi che indichino un coinvolgimento nei fenomeni di deforestazione."Per adeguarsi al nuovo Regolamento,– sottolinea Moro – Ci auguriamo che questo sforzo venga riconosciuto attraverso un'attenzione nei nostri confronti in termini di revisione favorevole delle barriere tariffarie in ingresso nell'UE. Come già evidenziato, si tratta di una questione complessa che, in assenza di interventi rapidi ed efficaci, rischia di mettere in seria difficoltà il comparto".SoloL’Indicazione Geografica Protetta costituisce il sigillo che garantisce controlli mirati e il rispetto della lavorazione tradizionale. Il controllo del rispetto del Disciplinare di produzione avviene a più livelli: quello delle autorità sanitarie, l’autocontrollo del produttore e il controllo di CSQA, Ente terzo di certificazione e sorveglianza, autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).IlNonostante la normativa europea sulle Indicazioni Geografiche Protette preveda chenel caso specifico della Bresaola della Valtellina IGP, il Disciplinare di produzione stabilisce espressamente che tutte le operazioni di elaborazione del prodotto, come dettagliatamente descritte nel Disciplinare stesso, devono svolgersi nel territorio della provincia di Sondrio. È proprio qui infatti che il clima unico della valle, unito al sapere artigianale tramandato dai maestri salumieri, rende ogni fase di lavorazione della Bresaola della Valtellina IGP un autentico rituale di tradizione, tipicità e qualità."L’un prodotto che racchiude l’essenza e la passione di un territorio unico – conclude Moro - Ad esclusione della sola provenienza della carne infatti, tutto nasce e prende forma in Valtellina: è qui che tradizione, clima e maestria artigianale si fondono per creare un’eccellenza autenticamente valtellinese".Il valore territoriale della Bresaola della Valtellina IGP non si misura solo nella qualità del prodotto finito, ma anche nel suo impatto sulla comunità locale., rafforzando l’identità del territorio e promuovendo una cultura alimentare basata su autenticità e trasparenza.